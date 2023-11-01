【港股市況】ATM向下、小米逆市破頂　海底撈挫逾6%　11月開局、恒指跌百點穿萬七關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股11月開局靠穩輕微高開。ATM個別走，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 升0.5%，百勝中國 （09987） 績後跌近7%，恒指高開26點，開報17139點，成交18.6億元。科指升近0.1%，報3762點。

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分析文章︰

【分析】萬科股價創新低、債價跌穿40美元關 為何出現股債雙殺？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：45】【中國經濟】財新10月製造業PMI回落至49.5遜預期、再陷收縮 外需疲軟令供給減少

【10：43】體育用品股個發展，李寧 （02331） 升近3%，安踏 （02020） 跌近1%，特步 （01368） 跌逾1%。

【10：39】維力生活科技 （01703） 復牌挫五成，破底低見0.063元。維力生活科技公布周一接獲王林為10月27日呈請，涉及根據公司清盤程序向香港高等法院提交該集團清盤事宜，而該集團可能會被高等法院清盤。

【10：37】內房股個別發展，中海外 （00688） 升近1%，潤地 （01109） 升0.2%，碧桂園 （02007） 升逾1%，龍湖 （00960） 跌0.5%，恒大 （03333） 跌近2%。

【10：34】大市跌幅略收窄至約60點，報17052點，科指跌0.8%，報3729點。

【10：22】萬科 （02202） 股價逆市反彈逾1%，高見7.47元。

【10：16】重磅傳統藍籌股個別發展，滙豐 （00005） 升近1%，友邦 （01299） 跌逾1%，中移動 （00941） 升近0.1%，港交所 （00388） 跌0.7%。

【10：10】貴州茅台公布上調公司53%vol貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約20%，帶動A股貴州茅台造好，港股白酒股珍酒李渡 （06979） 亦升近6%，高見12.66元。

珍酒李渡 （06979） 現價升7﹒9%，報12﹒28元，該股成交約603萬股，涉資7489萬元。

貴州茅台（滬：600519）昨日深夜公布，經研究決定，自2023年11月1日起上調公司53%vol貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約20%。消費刺A股貴州茅台股價抽升，連帶其餘白酒板塊股份一同造好，港股白酒股珍酒李渡跟升。

【10：02】小米 （01810） 逆市升0.7%，今早高見14.44元破頂。

【10：00】百勝中國 （09987） 跌幅擴大至逾14%，破底低見348元。

【09：56】恒指最新跌118點，報16993點，跌穿17000點關口。ATM跌0.8%至1.4%。

【09：54】港股轉跌80點，報17032點，科指跌0.8%，報3729點。

【09：54】【異動︱餐飲股】海底撈斥1.3億收購日本酒店業務 股價跌逾6%

【09：38】藥師幫 （09885） 股價反彈9%，早段高見28.5元。藥師幫公布注意到股價下跌，確認業務經營維持正常，且業務經營及財務狀況並無重大不利變動，確認具備充足現金流量，管理團隊對該集團未來前景仍充滿信心，考慮適時回購股份。

【09：33】比亞迪 （01211） 平開後早段偏軟，跌0.7%，低見234.6元。

【股神沽比亞迪】巴菲特10.25再沽比亞迪套2億、持股跌穿8% 出貨速度大減、花費4個月沽1%大貨

【09：32】特海國際 （09658） 和海底撈 （06862） 公布，特海以26億日圓（約1739萬美元）出售持有日本酒店項目的JAPAN HAI全部股權予海底撈，海底撈跌逾4%，特海跌逾1%。

【09：27】半新股極兔速遞 （01519） 股價低開0.5%，國家郵政局市場監理處近日就快遞企業處理場所發生安全生產事故事件對極兔速遞、順豐速運（深：002352）進行行政約談。

【內地監管】極兔順豐遭國家郵政局就安全事故約談 回應「追究相關人員責任」

【09：26】創始人團體承諾十年不減持股份，零跑汽車 （09863） 反彈高開逾3%，開報28元。

【09：21】ATM個別走，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 升0.5%，百勝中國 （09987） 績後跌近7%，恒指高開26點，開報17139點，成交18.6億元。科指升近0.1%，報3762點。



【09：13】期指開報17156點，升12點。

【09：09】恒指黑期升31點，報17133點。

【08：07】【電動車】零跑汽車︰創始人團體承諾十年不減持股份 零跑昨挫近16%

【07：54】【業績︱餐飲股】百勝中國第三季淨利潤2.4億美元、按年增18% 同店銷售額增4%

【07：45】【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517超額認購3.3倍 一手中籤率19%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】日圓跌穿151、日央行放寬10年國債長期收益率上限至1%︱比亞迪毛利率22.1%首次撼贏特斯拉？

【07：45】港股ADR收報17447點，升40點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報56.86元，較港收市價高0.71元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報289.61元，較港收市價高0.41元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.74元，較港收市價高0.69元或0.9%。

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【07：30】儲局展開一連兩日議息會議，並於本港時間周四凌晨兩時公布結果，市場料按兵不動。以巴地緣政治緊張局勢持續，資金避險情緒高，美國10年期債息先跌後回升，美股反覆向好。道指曾跌超過百點，收市倒升123點，報33052點，納指升61點或0.48%，報12851點，標指升26點，報4193點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】彭博：央行周三投放足夠流動性 夜期收市跌31點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩