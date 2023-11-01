▲ 【美股業績】AMD上季收入升4%勝預期 預計明年AI芯片收入或逾20億美元

AMD（美︰AMD）公布季度業績。AMD上季收入58億美元，按年升4%，高於預期的57億美元，經調整每股收益0.7美元，高於預期的0.68美元。AMD股價盤後一度跌約4%，其後在公司對其AI芯片業務作出樂觀預測後有所回穩，報97.84美元，跌0.7%。

期內，數據中心（包括AMD的伺服器處理器和稱為GPU的AI芯片）銷售額為16億美元，按年持平。AMD表示，其伺服器CPU的銷量有所增長，又預計第四季度數據中心業務將強勁增長。

行政總裁蘇姿豐表示，預計第四季度數據中心的GPU收入約為4億美元，隨著全年收入增長，到2024年AI GPU將銷售額可能超過20億美元。

另外，AMD客戶部門收入（包括PC處理器的銷售額）增長42%至15億美元。嵌入式部門收下降5%至12億美元，遊戲部門銷售額跌8%至15億美元。

AMD表示，其即將推出的AI芯片MI300A和MI300X已入正軌，將在本季度實現量產。

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責任編輯︰梁浩碩