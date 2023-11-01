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【中風復康】理大研「智雲行健步儀」 提升中風患者下肢肌力

科技 08:30 2023/11/01

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理大生物醫學工程學系副教授胡曉翎指出，團隊早在2019年起研究該穿戴式足踝復康裝置「智雲行健步儀」。

足下垂（俗稱「拖腳」）及足內翻是中風患者最常見的中風後遺症，同時也是下肢功能復康的瓶頸。理大生物醫學工程學系研究人員團隊早前針對患者及照顧者痛點，研發復康器械、足踝可穿戴式機械人「智雲行健步儀」，集成外骨骼、人工氣動肌肉、神經肌肉電刺激及觸覺感知反饋技術，以及配備物聯網遙距復康管理功能，助監督復康進度。

中風後患者可能會出現不同程度的身體活動功能障礙，需要長時間後原，惟本港長期面對復康資源匱乏問題，加上早前疫情導致治療服務陷入停滞，亦拖慢復康進度。

理大生物醫學工程學系副教授胡曉翎指出，在「病人多、治療師少、住院期短」的情況下，普遍患者都因為日間治療的訓練強度不足，變相令康復進度也較慢。由此可見，「靠自己及照顧者進行自助式居家復康練習」也非常重要。

而且，她提到，由於傳統的足踝矯形器（Passive AFO，俗稱腳托）容易致肌肉萎縮，亦無法重建患側肌肉自主功能。因此，該團隊由2019年起，針對中風患者足踝復康研發「智雲行健步儀」，讓他們可以透過重複、恆常、自主運動主導訓練。

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兩大專利技術 電流刺激肌肉

胡曉翎指，該健步儀加入了兩大理大專利技術，（1）運作上以「神經電刺激配合外力」專利技術，讓患者藉著自主意識控制，幫助關節協調復康，「在施加外力的同時，以電流刺激目標肌肉收縮，誘導觸覺反饋，提高本體感知和肌力。」

（2）在結構上採用「機械電子多模態集成化設計」：腳底將設有3個傳感器，拇趾夾著微型振動觸覺器（tactile vibrator）令擺放位置類似人字拖，左右兩旁則為的人工氣動肌肉（pneumatic muscle）加上「骨架容器」（Skeletal containers）等，連接神經電刺激貼，並且配合彈性纖維以及使用運動服飾封裝。

她解釋，柔性人工氣動肌肉可充氣穩固踝關節、神經電刺激亦可增強蹬地前醧力；而電刺激及感知刺激，將會幫助分別糾正足下垂及提示糾正腳掌用力平衡。

該健步儀僅重400克，比起市面上的下肢機械人明顯較輕巧，可大大減少負荷。（張寶燕攝）

彈性纖維更舒適 輕巧減負荷

她又指，市面上的硬質外骨骼下肢機械人，「其雙邊設計不適合偏癱中風人士，而且足踝部位亦非設計重點，過於簡化」；單邊下肢機械人亦太重，可能會影響到背部肌群造成背部痠痛。對比之下，以上設計正好填補市場缺口，例如使用彈性纖維，「令健步儀唔會箍得太緊，而且該健步儀僅重400克，可減少負荷。」

另運用物聯網技術，透過手機App記錄患者的復康進度，可即時監測、個人化指導及提示，提供復康數據分析如「今天走了多少步、每一步的足平衡參數、腳跟是否著地等」。治療師還可藉此遙距及時監察多名患者的復康進度，確保療程順利進行。她指，透過這些復康數據，「可以了解患者是否需要針對個人化情況，額外追加或後補訓練。」

早前受到長達3年的疫情影響，她坦言亦有因此遇到零件短缺問題，拖慢開發原型機、進行臨床試驗等進度。由去年開始，團隊順利與多家本地及內地醫院和復康中心合作，完成為期一個半月，共20節、每節1小時30分鐘的訓練。

早前共24位本地中風患者進行相關臨床試驗，她指：「分別有12位患者採用面對面訓練方式；另外12位為多用戶自助式遙距訓練。」結果，9成以上患者則更成功糾正足內翻；在無設備輔助的情況下，患者的足踝關節背屈可由最初的5度改善至10度，更接近正常達15度的水平。

她透露，項目至今已投入約140萬元進行研發，預計下階段將透過初創「澤康科技」進行商品化，最快在明年以B2B（企業與企業之間交易）及B2C（企業直接與消費者交易）商業模式推出市場。

記者：張寶燕

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