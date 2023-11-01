▲ 【業績︱餐飲股】百勝中國第三季淨利潤2.4億美元、按年增18% 同店銷售額增4%

百勝中國 （09987） 公布第三季業績。百勝中國淨利潤2.4億美元，按年增加18%，經調整淨利潤為2.5億美元，升19%，每股攤薄盈利0.58美元。

期內，總收入29.1億美元，按年增加9%，按固定匯率計則增加15%。系統銷售額增加15%，其中肯德基和必勝客分別增加 15%和 13%，主要受惠於新門店的貢獻，同店銷售額增長，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。經營利潤為3.2億美元，增2%。

同店銷售額增加4%，其中肯德基和必勝客分別增加4%和2%，餐廳利潤率為17%，較去年同期減少1.8個百分點，主要由於去年嚴格的成本控制措施和臨時補貼帶來的影響。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，集團第三季度在收入、經調整經營利潤和淨新增門店方面取得創紀錄的成績。按固定匯率計算，系統銷售額增長15%，經調整經營利潤在扣除臨時補貼後增長21%。今年首9個月，經營利潤以及經調整經營利潤均創新高，達到約10億元。

首席財務官楊家威表示，盡管面臨宏觀環境的挑戰，第三季度取得強勁的增長，同店銷售按年穩健恢復，約達到 2019年同期水平的90%。但是，注意到消費需求在9月底開始走弱並延續到10月份。

他表示，展望未來，考慮到季節性因素，第四季度的銷售額和利潤通常較低，因此即便是銷售額的小幅波動也可能對盈利造成顯著影響。值得注意的是去年第四季度獲得2,600萬美元的臨時補貼，預計今年將不會再有。同時，去年由於疫情大範圍暴發造成勞動力短缺，而今年餐廳運營和員工數已回到正常水平。

百勝中國加速開店，季度共淨新增500家門店。截至9月30日，門店總數達14,102家。今年首三個季度淨新增門店達到1155家，朝著全年淨新增1400至1600家門店的目標穩步邁進。

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責任編輯︰梁浩碩