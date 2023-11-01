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【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517超額認購3.3倍　一手中籤率19%（附分配結果連結）

新股IPO 07:34 2023/11/01

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【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517超額認購3.3倍　一手中籤率19%（附分配結果連結）

內地火鍋食材供應商鍋圈 （02517） 公布招股結果。鍋圈發售價為每股5.98元，集資淨額3.57億元，一手中籤率19.01%，抽6手（2400股）可穩獲一手。鍋圈將於11月2日掛牌。【分配結果連結】

鍋圈於香港公開發售部分，共錄得6404人認購，超額認購3.34倍，國際發售部分獲輕微超額認購，超購0.33倍。

所得款項淨額中，40%用於提高產能及效率以增強供應鏈能力；40%用於開設及經營自營門店；10%用於建立產品研發中心以及升級和購買相關設備；10%作營運資金及作一般公司用途。

【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517今日起招股　一手入場費約2416元　孖展認購未足額

【新股IPO】內地營銷商華視集團招股　孖展未足額　入場費4202元

【新股IPO】物流設備商佛朗斯招股　孖展暫未足額　入場費3269元

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【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 鍋圈（02517）
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