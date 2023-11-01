【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517暗盤初段造好（附分配結果連結）

▲ 【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517超額認購3.3倍 一手中籤率19%（附分配結果連結）

內地火鍋食材供應商鍋圈 （新上市編號：02517） 暗盤造好，富途及耀才暗盤交易場較招股價高2%，報6.1元，輝立暗盤靠穩，跌0.3%，報5.96元。

鍋圈招股結果方面，鍋圈發售價為每股5.98元，集資淨額3.57億元，一手中籤率19.01%，抽6手（2400股）可穩獲一手。鍋圈將於11月2日掛牌。【分配結果連結】

鍋圈於香港公開發售部分，共錄得6404人認購，超額認購3.34倍，國際發售部分獲輕微超額認購，超購0.33倍。

所得款項淨額中，40%用於提高產能及效率以增強供應鏈能力；40%用於開設及經營自營門店；10%用於建立產品研發中心以及升級和購買相關設備；10%作營運資金及作一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩