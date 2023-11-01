▲ 【分析】萬科股價創新低、債價跌穿40美元關 為何出現股債雙殺？

萬科 （02202） 股價低見7.32元，創上市新低，部份美元債券價格再罕有跌穿40美元關，低見36美元，為何萬科出現股債雙殺？主要原因是業績下滑，以及市場憂慮債務風險。

有投資者在內地互動易平台向萬科提問，萬科指，近期公司境內外部分債券品種交易出現異動，並非公司基本面出現任何問題，主要是市場情緒波動所致。萬科表示，境外市場出現有關公司的不實猜測，導致公司美元債價格在上周尾出現大幅波動。公司年內已無境外債務到期，境內待償還信用債僅3.8億元人民幣；目前公司財務穩健，各項資金排布和還款安排都在有序進行中。

萬科業績僅列出首3季數字，營業收入2903億元（人民幣，下同），按年跌14%，不過，所計算出的第三季收入僅894億元，按年及按季均跌32%。純利表現更差，僅37.5億元，按年跌23%，按季跌55%。按年變幅反映去年同期仍處封城狀況，以及傳統金九銀十旺季的比較，而今次按季變幅的重要性，在於年中不斷推出減息、降準等措施，以維護房地產市道，但第二季好轉過後，第三季卻急劇轉差。

債券方面，本來由深圳地鐵為大股東，而且萬科有1037億元現金，流動及非流動債務共1.24萬億元，按年微跌，而且具有淨資產值，即債務風險仍可控，亦未有違約發生。

萬科同時提早贖回2025年到期的「20萬科07」，規模3.81億元，以面值及息稅共103.5元價格贖回，未有透露原因，但可向市場釋出資金穩健的訊號，不過，對明年3月11日到期的境外美元債，則未有動作，而今年4月到期的美元債，亦如常兌付。

由此可見，遭遇股債雙殺的萬科，僅房地產市場營運有問題，債務未有風險，下一步觀望債價會否回升，而股價壓力仍大。

記者：譚志偉