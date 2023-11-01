  • 24°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 07:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】萬科股價創新低、債價跌穿40美元關　為何出現股債雙殺？

股市 07:17 2023/11/01

分享：

分享：

【分析】萬科股價創新低、債價跌穿40美元關　為何出現股債雙殺？

萬科 （02202） 股價低見7.32元，創上市新低，部份美元債券價格再罕有跌穿40美元關，低見36美元，為何萬科出現股債雙殺？主要原因是業績下滑，以及市場憂慮債務風險。

有投資者在內地互動易平台向萬科提問，萬科指，近期公司境內外部分債券品種交易出現異動，並非公司基本面出現任何問題，主要是市場情緒波動所致。萬科表示，境外市場出現有關公司的不實猜測，導致公司美元債價格在上周尾出現大幅波動。公司年內已無境外債務到期，境內待償還信用債僅3.8億元人民幣；目前公司財務穩健，各項資金排布和還款安排都在有序進行中。

萬科業績僅列出首3季數字，營業收入2903億元（人民幣，下同），按年跌14%，不過，所計算出的第三季收入僅894億元，按年及按季均跌32%。純利表現更差，僅37.5億元，按年跌23%，按季跌55%。按年變幅反映去年同期仍處封城狀況，以及傳統金九銀十旺季的比較，而今次按季變幅的重要性，在於年中不斷推出減息、降準等措施，以維護房地產市道，但第二季好轉過後，第三季卻急劇轉差。

債券方面，本來由深圳地鐵為大股東，而且萬科有1037億元現金，流動及非流動債務共1.24萬億元，按年微跌，而且具有淨資產值，即債務風險仍可控，亦未有違約發生。

萬科同時提早贖回2025年到期的「20萬科07」，規模3.81億元，以面值及息稅共103.5元價格贖回，未有透露原因，但可向市場釋出資金穩健的訊號，不過，對明年3月11日到期的境外美元債，則未有動作，而今年4月到期的美元債，亦如常兌付。

由此可見，遭遇股債雙殺的萬科，僅房地產市場營運有問題，債務未有風險，下一步觀望債價會否回升，而股價壓力仍大。

記者：譚志偉

港股 債券 業績公布 萬科企業（02202）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【Morning精點】日圓跌穿151、日央行放寬10年國債長期收益率上限至1%︱比亞迪毛利率22.1%首次撼贏特斯拉？

下一篇文章

【美股收市】日圓跌穿151 道指倒升123點 納指升0.5% 長債息4.9厘爭持
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款