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【券商點睇】擬回購彰顯長期信心 龍源電力估值或將提升

股樓投資 11:33 2023/11/01

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國信證券指出，龍源電力（00916）第三季收入82.5億元（人民幣，下同），按年減少3.4%，純利12.55億元，按年上升21.8%，盈利改善主要受益於光伏裝機量提升帶來的發電量增長；煤價下行，火電經營成本下降。

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報告稱，大比例回購或將有利公司估值提升。根據公告，公司股東大會已通過擬在港股回購不超過10%的H股股份的議案，每股作價不高於回購前五個交易日平均收市價的5%，回購完成後將注銷回購股份。該行預計回購若正式開始實施，或將成為提升公司股價估值水平的觸發劑。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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國信證券預計，公司2023至2025年收入為400.9億元、457.4億元和521.8億元，純利為85.1億元、102.1億元及119.6億元，當前股價對應市盈率分別約為6.3倍、5.2倍及4.5倍。作為風電運營的龍頭企業，龍源電力未來三年新能源裝機有望迎來高峰，大股東將持續注入優質新能源資產，給予「買入」的投資評級，目標價11港元。

 

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 龍源電力（00916） 港股 中國
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