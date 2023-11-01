【專家點睇】財政政策靈活性上升 管濤：此次國債增發不同以往

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，此次國債發行安排，新增1萬億元（人民幣，下同）國債全部在今年第四季發行，其中5,000億元將於明年結轉使用，意味部分市場流動性或凍結。同時，作為地方化債工具的特殊再融資債也將在第四季加快發行。

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同時，貨幣政策應做好配合，適當採取降準、公開市場操作等數量和結構工具來緩解資金面壓力，保持流動性合理充裕。目前國內通脹壓力溫和，不構成貨幣政策的掣肘。至於降息的空間，一方面要考慮價格的可持續性，另一方面取決於對人民幣滙率波動的容忍度。

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他認為，此次國債增發不同於以往特別國債發行，納入預算赤字，這釋放了財政政策加力的積極信號，短期看有助於緩解地方政府債務壓力，同時增強支出強度，進一步拉動國內總需求。中長期看，這可能意味著中國積極的財政政策主動性和靈活性上升，未來或在宏觀調控發揮更加顯著的作用。

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責任編輯：林衛