【券商點睇】新業務價值增長 中國太保推進深化轉型

興證國際指出，今年首三季中國太保（02601）實現保險服務收入2,047.75億元（人民幣，下同），按年增長7.4%。其中，太保壽險實現保險服務收入639.14億元，下降5.2%；太保產險實現保險服務收入1,395.33億元，增長13.9%。集團實現淨利潤231.49億元，按年下降24.4%。

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期內，太保壽險實現規模保費2,226.25億元，按年增長6.2%；首三季實現新業務價值103.28億元，按年增長36.8%，公司實現代理人渠道新保期繳規模保費235.67億元，按年增長37.9%。另個人壽險客戶13個月保單繼續率95.5%，按年提升7.5個百分點。至於銀保渠道，首三季實現銀保渠道規模保費326.94億元，增長31.1%。其中，新保期繳規模保費82.84億元，大幅增長289.5%。

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截至報告期末，集團投資資產21,726.6億元，較上年末增長11.1%。首三季公司投資資產淨投資收益率為3%，按年下降0.2個百分點；總投資收益率為2.4%，下降0.8個百分點。該行認為，中國太保人身險板塊持續深化「長航」轉型，維持「增持」評級，維持目標價22.41港元，目標價對應2023至2025年每股內含價值為0.37倍、0.34倍及0.31倍，建議投資者關注。

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責任編輯：林衛