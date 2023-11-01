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【親子好去處】超人氣公仔奶龍登陸樂富廣場 設6米高彈跳樂園 巨型滑梯障礙賽

理財智慧 11:22 2023/11/01

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最近於通訊軟體爆紅的搞笑sticker公仔 — 奶龍，首次現身香港，於樂富廣場陪大家歡度聖誕！這隻可愛呆萌的黃色小胖龍不但表情多多、招積搞鬼，更十分「為食」。今個聖誕，奶龍將到訪領展樂富廣場，並展開一場「Foodie Adventure為食之旅」，與一眾粉絲見面狂歡。

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世紀暴雨水淹至沒頂  黃大仙中心北館地下低層復修54天 即日起重開，詳見【下一頁

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    • 【青姐話】築緊底？ 再尋底？

    青姐話
    【青姐話】築緊底？ 再尋底？

     

    商場特設三大「為食」打卡位，另設有總長達22米、高6米奶龍「巨型彈跳樂園」，設有巨型滑梯及甜點障礙賽令一眾小朋友可以盡情「放電」，而在指定日子奶龍人偶將會驚喜現身，大派粉絲福利，與大家近距離「Selfie」。
     

    港鐵大圍站新設H出入口即日起啟用 無縫連接車站及商場圍方，詳見【下一頁

     

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    打卡暢玩之餘，奶龍將會帶領各位在樂富廣場發掘「限定餐廳食品」，大家更可以挑戰「夾走奶龍公仔機」，夾走一系列奶龍周邊商品。除此之外，活動更推出實用精品消費換領活動，以及限定快閃店，粉絲們記得密切留意，將心愛的奶龍產品帶回家中！適逢聖誕佳節臨近，商場更為大人小朋友安排了不同的創意工作坊，令大家的冬日聖誕旅程更多姿多彩。

    （附詳情）為慶祝「港式奶茶日」 黑白淡奶11月免費派發萬杯港式奶茶，詳見【下一頁

     

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    撰文：陳詠妍

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