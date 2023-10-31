【內地水緊】內地質押式回購驚現50厘　買斷式回購高見10厘

內地市場10月結，市場流傳10月31日一張全國銀行同業拆借中心質押式回購成交單，交易品種是R001，隔夜回購利率驚達50厘，不過，內地暫未更新即日數據。彭博數據亦顯示，10月31日買斷式回購品種OR001利率高見10厘，亦反映內地水緊情況。

內媒報道指，當天，在跨月、政府公債集中供給、財政繳款等多種因素疊加的情況下，部分隔夜回購的投資者出現誤判，在發現融資不暢後，為避免違約風險大幅提升回購利率平盤，導致貨幣市場利率突然飆升，債券回購交易結算失敗增加。 據了解，高利率融資的僅為少量非銀機構和資管產品，成交的筆數和金額佔全市場的比例較低，跨月市場成交量和利率總體平穩。 截至晚上，絕大部分機構已順暢平盤交易結算。

所謂質押式回購，是指正回購方（賣出回購方、資金融入方）在將債券出置給逆回購方（買入返售方、資金融出方）融入資金的同時，雙方約定在未來某一指定日期，由正回購方依約定回購利率計算的資金金額，向逆回購方返還資金，逆回購方向正回購方返還原出置債券的融資行為。

根據10月30日最新數據，R001收盤利率僅1.45厘，成交筆數1.45萬筆，成交量4.7萬億元人民幣。

記者：譚志偉