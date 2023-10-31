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【內險股】中國太保：今年已服務港澳車北上車主1800餘名　研拓闊產品保障範圍

股市 21:42 2023/10/31

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【內險股】中國太保：今年已服務港澳車北上車主1800餘名　研拓闊產品保障範圍

粵港澳三地今年正式施行「港澳車北上」計劃，中國太保 （02601） 旗下太保香港為1,800多名港澳車主提供車輛北上服務，太保香港發展企劃部總經理肖聃透露，未來研究拓闊「港澳車北上」保險的保障範圍，如醫保外用藥、道路救援服務及法定節假日限額翻倍等。

他指，在「等效先認」政策下，車主可直接向港澳當地的險企申請，即在其原來當地車險的基礎上，附加投保一份跨境車保險，而無需另行投保內地「交強險」；現有產品保障則有交強險、第三者責任險，及車上人員責任險。

中國太保周二（31日）舉行大灣區客戶節發布會，集團產險廣東分公司副總經理張龍鍾指出，該企聯合太保香港、三井住友等8家港澳險企，共同推進「港澳車北上」保險創新服務工作，是對接最多港澳保險公司的內地產險公司。

張龍鍾表示，集團通過新產品、新模式、新流程、新機構「4新」開創承保在港澳，理賠在廣東的創新合作模式，全省260家機構合作，為港澳車輛北上提供服務保障。

太保：大灣區的區位優勢明顯

中國太保近年積極拓展大灣區市場，集團市場發展總監張毓華指出，大灣區經濟總量突破 13 萬億元人民幣，區位優勢明顯。他續指，集團助力大灣區經濟社會發展，發起設立太平洋——橫琴科學城債權投資計劃等項目。

此外，他透露，集團與中金公司簽署了大灣區綠碳科技基金合作意向協議，基金目標規模 100 億，首期 30 億， 直言「為大灣區的綠色轉型注入源頭活水」。

截至6月底，中國太保累計在大灣區投資超1000億元人民幣。

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港股 太保 中國太保（02601）
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