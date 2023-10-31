▲ 【網紅實名制】抖音、快手及B站等社交平台啟動自媒體對外實名制 若不同意將影響流量及收益

多個內地社交平台收緊自媒體實名制度，抖音、快手 （01024） 、騰訊 （00700） 微信、小紅書、嗶哩嗶哩 （09626） B站、微博 （09898） 、百度 （09998） 百家號在內社交平台幾乎同步宣布，將分批要求粉絲量超過50萬自媒體帳號，在對外頁面展示實名信息，如果不同意的話，自媒體帳號的收益、流量分發等會受到限制。

小紅書表示，此舉是為規範自媒體帳號運作行為，強化資質認證展示，加強資訊真實性管理，首批將向粉絲量在100萬以上的自媒體帳號發出站內信，並徵求用戶同意後在其個人主頁上展示實名認證的真實姓名。 微信、嗶哩嗶哩B站做法類似，先引導粉絲量在 100萬以上的自媒體帳號進行對外實名。

微博、抖音先針對時政、金融法律內容自媒體

微博則稱，近期引導社會時事、軍事、財經、法律、醫療等專業領域100萬粉絲以上自媒體帳號填寫實名訊息，後續將逐步擴大到相關領域50萬粉絲以上的自媒體帳號。

抖音做法類似，粉絲數達50萬且發布涉及時政、社會、金融、教育、醫療衛生、司法等內容的自媒體帳號需授權平台在帳號主頁展示通過認證的實名資訊。

快手：涉國內外新聞亦受限

快手表示，涉國內外新聞、社會熱點及醫療、司法等專業領域，粉絲量在50萬以上的「自媒體」帳號，將分批、分階段收到相關通知，而首批將針對粉絲量 100萬以上的相關領域自媒體帳號發送通知。

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編輯：李哲毅