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【港式奶茶】菲仕蘭夥100間茶餐廳　免費派發萬杯黑白港式奶茶

商業 09:00 2023/11/01

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奶茶可算是香港的特色飲品，自2013年起，荷蘭皇家菲仕蘭（菲仕蘭）旗下品牌黑白，於每年11月第三個星期日慶祝「港式奶茶日」，今年已踏入第十一屆的「港式奶茶日」，黑白夥100間茶餐廳免費送出萬杯港式奶茶　分享港式「人情味」。菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司董事總經理馮杰瑩表示

一日之計在於晨，香滑濃厚的港式奶茶不但是香港最具代表性的經典飲品之一，亦是不少香港市民的提神之選。今年疫情褪去，在本地飲食業的復蘇路上，黑白繼續與茶餐廳夥伴砥礪前行，與香港市民和遊客，分享港式奶茶文化中無可取替的『人情味』及薪火相傳的創新精神，一路前行，迎難而上。

黑白將夥拍全港九新界100間指定茶餐廳，於11月1日至30日期間的星期一至五，派發港式奶茶。市民可於指定時間到參與茶餐廳，免費領取黑白港式奶茶一杯，數量有限，派完即止。活動詳情可到黑白FacebookIG專頁了解。

菲仕蘭夥100間茶餐廳，免費派發萬杯黑白港式奶茶。

限量版「黑白龍年杯碟套裝」 換購三部曲　
黑白去年宣佈與12位本地設計師合作，一連12年推出限量版生肖奶茶杯碟套裝系列。明年送兔迎龍，品牌特別邀請曾在全球網上漫畫比賽中獲獎的90後本地插畫師彭康兒（Bonnie Pang），以龍年為主題，設計出一對應節的奶茶杯碟套裝。奶茶杯一面印有荷蘭菲仕蘭乳牛的經典圖案，另一面印有祥龍獻瑞的插畫，精神煥發的「龍仔」、「龍女」手捧黑白港式奶茶。

奶茶杯一面印有荷蘭菲仕蘭乳牛的經典圖案，另一面印有祥龍獻瑞的插畫，精神煥發的「龍仔」、「龍女」手捧黑白港式奶茶。

奶茶杯一面印有荷蘭菲仕蘭乳牛的經典圖案，另一面印有祥龍獻瑞的插畫，精神煥發的「龍仔」、「龍女」手捧黑白港式奶茶。

活動推廣日期：2023年11月13日至2024年1月17日
登記日期：2024年1月4日至2024年1月17日
換購日期：2024年1月18日至2024年2月6日

編輯：梁巧恩

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