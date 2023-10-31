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【分析】比亞迪毛利率22.1%　首次撼贏特斯拉？

股市 20:21 2023/10/31

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【分析】比亞迪毛利率　首次撼贏特斯拉？

比亞迪 （01211） 公布第三季業績，綜合毛利率升至22.1%，Tesla（美：TSLA；特斯拉）第三季毛利率跌至17.9%，為何比亞迪毛利率首次以較明顯的數字，撼贏特斯拉？

特斯拉電動車殺入中國打價格戰後，毛利率成為各大車廠比拼生存空間的惟一指標，這過江龍打價格戰前，大約在2022年第二季，毛利率達25%，比亞迪當時毛利率約14.4%。

特斯拉自當季起，毛利率每季平均以1.4個百分點下跌，以搶攻收入，營業額在最新一季為233.5億美元（折算約1692億元人民幣），平均每季增長約5%。比亞迪最新一季營業額為1621.5億元人民幣，與特斯拉相若，毛利率平均每季增長1.54個百分點。

特斯拉的營運策略，是僅提供少量的車型給用家選擇，而比亞迪則提供大量的車型，以更平的銷售價格迎戰，就算特斯拉減價，亦未影響到比亞迪的平價電動車，而更何況比亞迪亦有對標特斯拉的中價車，以及特斯拉未有的超級跑車，可作多綫搶攻。

【分析】比亞迪盈喜　如何成為電動車全球銷量第一？

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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