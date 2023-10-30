【過關無阻】11月1日起出入境取消健康碼 有發燒咳嗽主動申報

港人愛北上，不過有「黑碼」確實比較煩，特別是對於老人不懂得用手機，因而遲遲未起行。根據內地海關總署宣布，從2023年11月1日起，出入境人員將不再需要填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，也不需要掃描「黑碼」進行過關。

當局指，若出現發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病癥狀，或已經被診斷患有傳染性疾病，仍需自願向海關進行健康申報。對於隱瞞或逃避檢疫的人員，將承擔相應的法律責任；如果引起檢疫傳染病的傳播或有嚴重傳播危險的行為，將承擔相應的刑事責任。

工聯會理事長黃國表示，自通關後，出入境高峰期單日人數已經高達數十萬人次，他認為取消「黑碼」是大家等待已久的好消息。

黃國指出，掃「黑碼」確實拖慢了過關時間，對長者們更是困擾。他更提到，部分長者使用的手機型號較舊，無法下載和使用申報程序或獲取「黑碼」。他認為內地當局宣布不再需要填報健康申報可以方便兩地人員往來。

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撰文：陳玉蓮