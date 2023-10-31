（附詳情）為慶祝「港式奶茶日」 黑白淡奶11月免費派發萬杯港式奶茶

荷蘭皇家菲仕蘭及旗下品牌黑白®80 多年來一直帶領港式奶茶的發展，自 2013 年起，黑白®於每年 11 月第三個星期日慶祝「港式奶茶日」年度盛事。今年踏入第十一屆「港式奶茶日」，黑白®繼續透過不同推廣活動，支持本地飲食業蓬勃復蘇，為香港人打打氣。



為延續「港式奶茶日」的傳統，黑白®將夥拍全港九新界100 間指定茶餐廳，於 11 月 1 日至 30 日期間的星期一至五，舉行黑白®港式奶茶免費派發活動。市民可於指定時間到參與茶餐廳，免費領取黑白®港式奶茶一杯，數量有限，派完即止。活動詳情請留意黑白®Facebook 專頁（至愛黑白淡奶 I ♥ Black & White）及 Instagram 專頁（請按此）公佈。

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菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司董事總經理馮杰瑩表示：「香滑濃厚的港式奶茶不但是香港最具代表性的經典飲品之一，亦是不少香港市民的提神之選。今年疫情褪去，在本地飲食業的復蘇路上，黑白®繼續與茶餐廳夥伴砥礪前行，與廣大香港市民和遊客，分享港式奶茶文化中無可取替的『人情味』及薪火相傳的創新精神，一路前行，迎難而上。」



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為支持本地飲食業及推廣本地設計文化，黑白®去年宣佈與 12 位本地設計師合作，一連 12 年推出限量版生肖奶茶杯碟套裝系列。明年送兔迎龍，品牌特別邀請曾在全球網上漫畫比賽中獲獎的 90 後本地插畫師彭康兒（Bonnie Pang），以龍年為主題，設計出一對應節的奶茶杯碟套裝。奶茶杯一面印有荷蘭菲仕蘭乳牛的經典圖案，另一面印有祥龍獻瑞的插畫，精神煥發的「龍仔」、「龍女」手捧黑白®港式奶茶，在新春爆竹和桃花盛放的映襯下更顯朝氣勃勃，寓意黑白®陪伴香港市民賀新歲，歎住奶茶過龍年。

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由 11 月 13 日起至 2024 年 1 月 17 日，各位粉絲只需透過以下方法完成指定消費，並於指定登記期內成功透過 WhatsApp +852 9842 3837 登記，即有機會以換購價 HK$88，於指定日期內到指定禮品換領中心換購限量版「黑白®龍年杯碟套裝」乙份，數量有限，換完即止！

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撰文：陳詠妍