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【港元定存】港元3個月定存息突現6.1厘破頂息 稅貸客特享優惠
Hot Talk 19:03 2023/10/31
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素有個人稅務貸款「殺價王」之稱的大新，今天（10月31日）新推交稅「快應錢」打零息牌，全新貸款客借10萬元，以6個月還款期計，全期享0息。這是繼去年底眾安（ZA Bank）稅貸劈價至零息以來，第2間銀行推此稅貸優惠。大新對上一次大打稅貸割喉戰，要數2017年的0.68厘。
如今大新又「息」誘稅貸客，所有稅貸客成功開立3個月定期存款，可享額外2厘定存息。該行舉例，若定期存款額為50萬元全新資金，一般客戶可享3個月港元定期存款年利率4.1厘，連同額外2厘，可享總年利率高達6.1厘，期內利息收入約為7625元。
如此一來，大新的3個月港元定存年息便抛離南商的5.05厘，膺高息王。至於今年已在稅貸出招的7間金融機構，大新的零息打破信銀國際的1.65厘，為全城最低稅貸息，而去年大新稅貸最平息為1.18厘。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪
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