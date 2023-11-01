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英親巴人士闖麥當勞倒生老鼠 籲杯葛聲援以色列企業（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/11/01

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男子把活老鼠倒在店內。

英國一名支持巴勒斯坦人士被指，闖入當地一間麥當勞（McDonald's）分店，並傾倒大量活生生的小老鼠，不滿企業公開聲援以色列。同時，親巴勒斯坦人士更呼籲杯葛支持以色列的企業，並點名3間大公司。

【以巴戰爭】英母護兩女同遇害 德籍女證遭斬首 【下一頁】

社交平台流傳的影片可見，一名支持巴勒斯坦男子抵達伯明翰的一間麥當勞外，向鏡頭展示支持巴勒斯坦的標語，以及後車廂內擺放的3箱噴上巴勒斯坦旗幟顏色的大群小老鼠。

隨後，頭披巴勒斯坦旗幟的男子闖入店，隨地倒出活生生的小老鼠。兩名女子正好目擊事件及最靠近男子，並嚇得花容失色及大聲尖叫。男子其後高呼「自由巴勒斯坦」及「杯葛以色列」，再驅車離開現場。

點擊圖片放大
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【以巴戰爭】女兵人質獲救 以軍邁入第3階段 【下一頁】

片段最後，男子呼籲杯葛Starbucks﹑麥當勞及迪士尼，控訴3間企業聲援以色列，促請停止在前兩者購買飲品及食物，罷看迪士尼電影與取消訂閱Disney+。

英國麥當勞周一（30日）證實事件，並表示已全面消毒被攻擊的分店，以及清理所有被倒出的活老鼠。

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責任編輯：吳漢培

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