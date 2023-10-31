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【APEC】政府發稿稱李家超因日程事宜未能參與APEC會議　將由財政司陳茂波代為出席

宏觀解讀 18:43 2023/10/31

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【APEC】政府發稿稱李家超因日程事宜未能參與APEC會議　將由財爺陳茂波代為出席

今年亞太經合組織領導人非正式會議（APEC）11月在美國三藩市舉行，日前本港特首李家超仍未獲得主辦國美國的邀請。政府周二（31日）出稿回應傳媒時查詢表示，香港已按慣例收到東道主邀請，李家超由於日程事宜，未能親身代表香港出席這次會議，由財政司司長陳茂波代為出席。

周二「美國之音」早已報道指，被美國制裁俄羅斯總統普京及香港特首李家超「幾乎肯定」無法出席11月APEC峰會。報道引述負責APEC事務的華府官員Matt Murray指出，美國政府已邀請所有成員參加峰會，但有2名領導人受到制裁而無法出席，而華府正處理中，以確保他們有適當代表參與峰會。

陳茂波與美國頗有淵源

值得注意是，代李家超出席APEC會議的陳茂波與美國頗有淵源，陳茂波在6歲左右的時候，曾透過國際培幼會領養計畫，獲美軍中尉Bruce Brown助養，2010年陳茂波與妻子、女兒一起飛往華盛頓探望恩人Bruce，當年國際培幼會引述陳茂波：「大家見面一刻恍如隔世，如失散親人般激動相擁，場面感人」。

國際培幼會透露，陳茂波仍分別在2013、2015及2017年前往探望Bruce Brown他們，有時還帶同自己的子女。

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編輯：李哲毅

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