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【以巴戰爭】英母護兩女同遇害 德籍女證遭斬首

環球社會熱點 18:37 2023/10/31

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）早前突襲以色列南部，導致多名平民死亡。英國有家屬證實，一名母親與2名青少年女兒已經遇害，母親死前仍緊抱女兒，希望保護愛女。另外事發後一度傳出可能死訊的德國籍女子勞克（Shani Louk），亦被證實遭斬首。

【以巴戰爭】女兵人質獲救 以軍邁入第3階段 【下一頁】

英國48歲女子沙拉比（Lianne Sharabi）的家人證實，她與13歲小女兒於10月7日，在加沙地區（Gaza）附近的以色列Be'eri Kibbutz社區的家中，被哈馬斯武裝分子槍殺。16歲的次女一度被認為遭擄走成為人質，但其屍體數日後被發現。

3母女不幸遇難，父親仍然下落不明，相信落在哈馬斯手中。家人受訪時透露，3母女的屍體被發現時，沙拉比仍然緊抱兩名女兒，希望在生命盡頭時保護她們。據悉，沙拉比一家3年前才剛搬到鄰近加沙的社區居住。

聲援以色列廣告嚇怕幼童 兒童手遊現血腥畫面 【下一頁】

以色列外交部周一（30日）表示，23歲德國籍女子勞克的屍體已被發現。消息人士透露，法證人員發現勞克的頭骨碎片，相信她慘斬首殺害，因此斷定已經死亡。

外交部指勞克當日在音樂節被擄走後，曾遭哈馬斯武裝分子虐待，認為她曾遭遇難以想像的對待。當日流傳的現場影片曾經顯示，看似不省人事的勞克半裸被放在哈馬斯武裝分子的車輛上。

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責任編輯：吳漢培

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