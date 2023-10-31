▲ 【內地監管】極兔順豐遭國家郵政局就安全事故約談 回應「追究相關人員責任」

近日，國家郵政局市場監理處就快遞企業處理場所發生安全生產事故事件對半新股極兔速遞 （01519） ，以及有意來港第二上市的順豐速運（深：002352）進行行政約談。

國家郵政局在約談指出，近日極兔速遞、順豐速運處理場所先後發生機械操作、裝卸操作事故事件：

充分揭露企業安全發展概念樹得不牢，安全生產主體責任與總部安全保障統一管理責任落實不到位，分類設備、貨車裝卸設備等安全防護不規範，從業人員安全意識淡薄，安全教育訓練缺失 ，有規不依、冒險作業等依然突出，教訓深刻。

極兔、順豐：立即開展隱患排查和整改

約談要求，極兔速遞、順豐速運要深刻吸取事故事件教訓，要對發生安全生產事故事件的原因緊盯不放，持續深化處理場所整治，全面排查分揀設備、裝卸車輛等隱患，嚴查分揀員、裝卸員違規操作問題，提升處理場所規範化管理水準。

對此，極兔速遞、順豐速運表示，將深刻吸取事故事件教訓，嚴格落實安全生產主體責任及總部安全保障統一管理責任，按照公司內部考核管理制度嚴肅追究相關人員責任，立即組織開展隱患排查和整改落實工作。

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編輯：李哲毅