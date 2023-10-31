第3季負資產突破1.1萬宗　專家料最快明年才高位回落

樓價持續調整，負資產宗數大增。據金管局最新公布，今年第三季末負資產住宅按揭貸款宗數達11,123宗，較上季末的3,341宗，增加2.3倍；涉及金額約593億元，較上季末的約174億元，增加2.4倍。不過，拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率回落，由上季末的0.09%，跌至0.02%。

中原按揭董事總經理王美鳳說，由於樓價較去年高位已回落逾一成，令較新造的高成數按揭，尤其是九成按揭用家跌入或再次重返負資產行列。她續說，受惠政府減辣，加上發展商啟動新盤銷售帶動氣氛，料樓價跌勢放緩，相信第四季負資產數字將進一步增加，但仍維持低5位數字水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，雖然新一份《施政報告》宣布「減辣」，但購買力需時釋放，加上現時一手貨尾積壓，發展商傾向以低價策略推售新盤，料樓價未必即時回升，相信第四季負資產個案仍有上升壓力，待明年上半年才會高位回落。

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