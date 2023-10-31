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【恒大危機】民生銀行：對恒大的授信未涉及新能源汽車等非房領域

股市 17:43 2023/10/31

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【恒大危機】民生銀行：對恒大的授信未涉及新能源汽車等非房領域

市傳民生銀行 （01988） 為恒大 （03333） 最大的融資銀行之一。民生銀行副董事長兼行長鄭萬春表示，民生銀行對恒大的授信業務均為房地產專案貸款，未涉及新能源汽車、金融投資等其他非房屋領域。民生銀行對恒大貸款風險暴露金額在整體貸款中佔比較小，對本行的風險管理和經營不會產生重大影響。

鄭萬春替，房地產專案貸款主要聚焦住宅業態。住宅專案貸款主要分佈在經濟較發達的一、二線城市，擔保方式以土地、興建工程抵押為主，追加了專案股權質押、集團連帶責任擔保。而該行並無恒大發行的企業債券投資業務和信託、基金、財富等代銷類業務以及「內保外貸」業務。

民生銀行指，自恒大出現風險以來，該行全面排查存量項目，透過加強專案管控、追加風險緩釋措施，風險敞口逐年下降，風險得到有效控制，取得較好成效。

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編輯：袁諾曦

港股 民生銀行（01988）
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