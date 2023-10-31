海怡半島四房1338萬售　造價重返近10年前水平

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，樓市氣氛好轉，二手成交明顯較上月加快，海怡半島本月暫錄約10宗成交，較上月全月增加7宗。

盧鏡豪表示，屋苑近日錄17座低層H室成交，單位實用面積879平方呎，屬四房一套間隔，向西南，享單邊園池海景，屬屋苑內優質放盤，單位最新以1,338萬元易手，折合實用呎價15,222元。翻查記錄，一伙同類型中層單位於2013年以1,360萬元售出，平均實用呎價15,472元，是次造價重返10年前水平。

據了解，新買家為用家，見單位造價吸引，即入市自用。原業主則於1994年以668萬元買入，持貨29年，是次易手賬面獲利670萬元或1倍。

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