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【股神沽比亞迪】巴菲特10.25再沽比亞迪套2億、持股跌穿8%　出貨速度大減、花費4個月沽1%大貨

股市 17:28 2023/10/31

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【股神沽比亞迪】巴菲特10.25再沽比亞迪套2億、持股跌穿8%　出貨速度大減、花費4個月沽1%大貨

股神巴菲特（Warren Buffert）旗下巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）再減持比亞迪 （01201） H股，聯交所最新披露，巴菲特旗下巴郡上周三（25日）減持82.05萬比亞迪H股，平均價245.86元，套現2.01億元，持股量由8.05%，降至7.98%，即8761.31萬股。

由於巴郡減持後，其持股佔比跨越整數1個百分點（即8%），才觸發今次披露。巴菲特上一次披露減持是在6月中旬，當時巴郡沽貨後仍持有9860.31萬股，意味巴菲特在約4個月間，減持1099萬股，沽貨速度較上半年每一至兩個月即完成減持1%，明顯減慢。以6月20日至10月25日平均收市價249.47元計，巴菲特期間減持貨值約27.42億元。

巴菲特近月減持比亞迪披露

2023年10月25日：巴菲特減持82.05萬股，套現2.01億元，持股量由8.05%跌至7.98%。

2023年6月19日：巴菲特減持253.25萬股，套現6.76億元，持股量由9.21%跌至8.98%。

2023年5月2日：巴菲特減持196.10萬股，套現4.62億元，持股量由10.05%跌至9.87%。

2023年3月31日：巴菲特減持248.05萬股，套現5.4億元，持股量由11.13%跌至10.90%。

2023年2月3日：巴菲特減持423.5萬股，套現10.92億元，持股量由12.26%跌至11.87%。

2023年1月27日：巴菲特減持155.45萬股，套現3.52億元，持股量由13.04%跌至12.9%。

2023年1月3日：巴菲特減持105.8萬股，套現2億元，持股量由14.06%跌至13.97%。

2022年12月8日：巴菲特減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07%跌至14.95%。

2022年11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。

2022年11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。

2022年11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。

2022年9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。

2022年8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。

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