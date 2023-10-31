【大行點睇】大摩：市場錯過基本面改善 重申中海油田服務「增持」成首選股

摩根士丹利表示，重新覆蓋中海油田服務（02883），預計公司鑽井合約利潤明年起會好轉，並出現持續數年的上升周期，到2025至2026年見頂，認為市場錯過其基本面的改善。該行同時將公司目標價由11元上調18%至13元，重申「增持」評等並列為首選股，原首選為中國石油（00857）。

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該行同時分別調高公司2024至2025年淨利預測16%及30%至48.31億元及64.38億元人民幣，較市場預期高15%及25%，2023年預測調高3%至31.91億元。

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記者：鄭昊彤