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【券商點睇】獲利及股本回報趨勢令人失望 下調中金公司目標價至13.5元

股樓投資 18:34 2023/10/31

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美銀證券表示，將中金公司（03908）今明兩年盈利預測下調11%至12%，以反映新股上市收緊，目標價由13.95元下調至13.5元，並維持「跑輸大市」評級，主要因獲利及股本回報趨勢令人失望。中金公司周二（31日）收報12.46元，跌5.9%。
 

 

 

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

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【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

 

該行指出，中金第三季純利10億元人民幣，按年跌52%，較上半年的跌幅22%擴大，亦遜於該行預期的35%跌幅，該季度表現是中金近年來最差，主要因為監管趨緊、以及比較基數高，令保薦費用較去年同期下跌68%。

經紀及資產管理收入的跌幅則符合市場預期，前三季交易收入較去年同期跌2%，較市場預期為佳，一般行政開支仍偏高，成本對收入比率為70%，高於去年全年的65%，主要受疫後重啟的交通開支影響。


 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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而公司近期管理階層變動，令投資人關注策略會否轉變。該行認為，在目前市況下，轉向審慎風格並非負面，但低槓桿及資金受限會影響股本回報，引致持續被降級。

 

 

【同場加映】青姐話：築緊底？ 再尋底？

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記者：鄭昊彤

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中金公司（03908） IPO 大行報告 目標價 港股 中國

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