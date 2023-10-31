大新銀行推零息稅貸交稅「快應錢」優惠 望今年借貸額達高單位數增長

大新銀行（02356）周二（31日）宣布，推出零息稅貸交稅「快應錢」，為客戶提供稅貸和定存優惠。大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生表示，自年頭通關後，港人多了出外消費，信用卡消費及私人貸款出現增長，反映消費信心回升，到稅季亦有見借貸需求上升，並期望今年銀行的借貸額較去年有高單位數增長。

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大新銀行推出的交稅「快應錢」，貸款額達200萬港元或14倍月薪（以較低者為準），還款期為24個月，並豁免全期手續費。由即日起至 2023年12月 31日的推廣期內 ，全新貸款客戶可享10萬港元貸款額、6個月還款期的稅務貨款，並同時成功申請不少於稅貸金額及還款期6個月的分期「快應錢」，其稅貸即可享6個月全期零息優惠。而所有成功提取交稅「快應錢」的客戶如成功開立 3個月港元定期存款，可享額外2%定期存款年利率。

鄧子健表示，大新銀行去年的借貸金額有高雙位數增長，客戶數量亦有所提升，至於今年業界競爭會比較大，因整體交稅人數因移民等因素減少，且香港或有就業不足的情況，同時政府擔保的借貸優惠已完結下，他料受惠人士會重新流入借貸市場，此消彼長下，預計今年客戶人數與去年持平，整體借貸金額則望有高單位數增長。







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他又指出，銀行去年客戶的平均借貸額增長30%至約30萬至40萬元，但料今年升幅不大，預計今年客戶的平均借貸額為30萬左右。他亦認為，目前美國的經濟數據反映加息壓力仍大，相信高息的情況會持續到明年下半年。

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記者：鄭昊彤