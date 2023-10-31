佛州海湖莊園估值不足2.1億？ 特朗普被指虛報至逾40億

美國前總統特朗普（Donald Trump）被指控涉嫌虛報財政案件中，周一（30日）的最新證據指出，佛羅里達州海湖莊園據悉只值約2,660萬美元（約2.08億港元），而非個人年度資產負債表中的5.17億美元（約40.45億港元）。

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美媒引述周一庭上公開的一封電郵顯示，特朗普的稅務代表科爾比切羅（Michael Corbiciero）曾向棕櫚灘縣針對海湖莊園估值提出上訴，但最終決定放棄，同意海湖莊園2021年時估值為約2,660萬美元。

紐約州檢察官阿米爾（Andrew Amer）質問特朗普集團前副總裁佛洛里斯（Raymond Flores），是否知悉集團同意縣政府對海湖莊園估值，獲對方承認知情。

佛洛里斯被指在2021年接獲科爾比切羅電郵，了解海湖莊園如果界定為住宅而非社交俱樂部，不止享有稅務優勢，同時估值可以升價接近10倍。佛洛里斯隨後把電郵轉發予集團前財務長魏塞爾伯格（Allen Weisselberg）及副行政總裁﹑特朗普次子埃里克（Eric Trump）。

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2011年至2021年間，特朗普在個人年度資產負債表中申報，海湖莊園價值界乎4.26億至6.12億美元（約33.32億至47.88億港元）。2021年時，特朗普申報海湖莊園價值5.17億美元。

特朗普大女伊萬卡（Ivanka Trump）原定周五（11月3日）就案件出庭應訊，但已延後至下周三（11月8日）。特朗普本人亦將在下周一（11月6日）應訊，長子小特朗普（Donald Trump Jr.）料在周三（11月1日）作供，埃里克則預計是周四（11月2日）。

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責任編輯：吳漢培