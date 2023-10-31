愛海頌三房戶1000萬沽　帳面虧損156.5萬

新一份《施政報告》公布後，個別買家加快入市，但二手市場仍屢見蝕讓成交。其中 深水埗愛海頌有三房單位日前以1,000萬元易手，帳面虧損約156.5萬元。

香港置業方文偉表示，深水埗愛海頌1座低層D室，實用面積695平方呎，三房連儲物室間隔，原叫價1,080萬元，約1個月後獲區內客接洽，終減價約80萬元，以1,000萬元易手，實用呎價約14,388元。據了解，買家為首置客，無睇樓仍決定購入上述單位。

資料顯示，原業主於2020年5月以約1,156.5萬元購入上述單位，現帳面虧損約156.5萬元。

延伸閱讀 啟德海灣1期加推118伙 折實最平589.372萬起【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映 【青姐話】築緊底? 再尋底?

同場加映【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機