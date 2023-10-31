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愛海頌三房戶1000萬沽　帳面虧損156.5萬

股樓投資 17:56 2023/10/31

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新一份《施政報告》公布後，個別買家加快入市，但二手市場仍屢見蝕讓成交。其中  深水埗愛海頌有三房單位日前以1,000萬元易手，帳面虧損約156.5萬元。 

香港置業方文偉表示，深水埗愛海頌1座低層D室，實用面積695平方呎，三房連儲物室間隔，原叫價1,080萬元，約1個月後獲區內客接洽，終減價約80萬元，以1,000萬元易手，實用呎價約14,388元。據了解，買家為首置客，無睇樓仍決定購入上述單位。 

資料顯示，原業主於2020年5月以約1,156.5萬元購入上述單位，現帳面虧損約156.5萬元。 

延伸閱讀 啟德海灣1期加推118伙　折實最平589.372萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

愛海頌 深水埗 私人屋苑 二手市場

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