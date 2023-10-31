越南欲建首間半導體工廠 美官員警告成本高昂

盡管擔心成本過高，越南仍在與幾家晶片公司談判，旨在吸引投資，並有可能建立第一家晶片製造廠。

越南已經擁有Intel（INTC）最大的半導體封裝和測試工廠，正在尋求增加半導體投資，特別是來自專注於晶片製造的代工廠的投資。

越南已與包括GlobalFoundries和台灣的PSMC在內的多家美國晶片公司舉行會談，意在建設越南的第一座晶圓廠，可能用於生產汽車或電訊領域使用的不太先進的晶片。

越南和美國之間的關系最近提升，美國總統拜登承認越南在全球半導體供應鏈中具有舉足輕重的潛力。

雖然越南政府表示希望在2030年前建成第一座晶圓廠，並為晶片公司提供了激勵措施，但行業人士提醒不要過度補貼。建造一座晶圓廠的成本可能高達500億美元，與其他國家（如中國、美國、韓國和歐盟）的補貼競爭將面臨挑戰。美國官員建議，越南應專注於其在晶片組裝、封裝和測試方面的優勢，因為越南在這些領域已經擁有強大的實力。

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