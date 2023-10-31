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日央行提高YCC靈活性 維持利率不變

環球政經 14:00 2023/10/31

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日本央行（BOJ）宣布改變其收益率曲線控制（YCC）政策，允許10年期日本國債收益率的上限有更大靈活性。

雖然收益率的目標水平仍為0%，但日本央行會將1%的上限「作為參考」。此舉是因為日本央行承認，國內和全球經濟及金融市場存在「極高的不確定性」，使日本央行提高政策靈活性。

該央行還上調日本通脹前景，稱成本上升的影響將長期存在，並將短期政策利率維持在-0.1%。

日本央行決定提高YCC政策的靈活性，並上調通脹預期，意味其大規模貨幣刺激政策正在逐步轉向，因為日本央行注意到全球經濟的不確定性，以及此前嚴格控制長期利率上限的潛在副作用。

在維持短期政策利率不變的同時，日本央行承認通脹率已連續18個月超過2%的目標。

日本央行所做的調整表明，人們越來越相信，縮減寬鬆貨幣政策的條件正在趨於一致，但由於經濟形勢的不確定性，央行仍將保持謹慎。

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撰文 : 林斯凱

經濟 貨幣政策 日本央行

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