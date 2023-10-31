與通用汽車達成協議 美國汽車工人結束罷工

繼與福特和斯特蘭蒂斯達成協議之後，美國汽車工人聯合會（UAW）與通用汽車（GM）達成臨時協議，結束工會為期六周的聯合罷工活動。

UAW主席Shawn Fain表示，此次罷工成功地從通用汽車那里獲得了重大讓步，工會已正式中止罷工。UAW地方領導人將於周五審議該協議，然後提交全體工會工人批准。

新協議將導致汽車製造商的成本增加，使底特律三強與特斯拉和豐田等非工會外國品牌的競爭更具挑戰性。UAW與通用汽車達成了與福特和斯特蘭蒂斯類似的加薪協議，其中老員工的工資將上升33%。通用汽車還將分五次向退休人員發放2500美元，直至2028年。養老金福利是談判中的一個爭論點，因為通用汽車的退休人員比同行多。

該協議還限制使用薪酬較低的臨時工，並通過允許對未來工廠關閉進行罷工的權利，賦予UAW對投資決策更大的影響力。

自2008年金融危機以來，UAW工人一直面臨著工資停滯和讓步的問題，預計該協議將大幅改善他們的工資和福利。

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