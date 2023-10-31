日出康城領凱四房戶945萬沽　實用呎價9497元

二手樓價持續回落，近期將軍澳日出康城再錄低價成交。其中領凱有四房單位以945萬元易手，實用呎價低見9,497元。

美聯物業羅定康說，領凱9座低層RD室，實用面積995平方呎，四房套連儲物套房間隔，據悉原開價1,000萬元，新近獲用家接洽，終減價約6%，至945萬元易手，實用呎價約9,497元，成交價較大型銀行網上估價低近13%。

資料顯示，原業主於2011年10月以788.4萬元購入上述單位，持貨約12年，現帳面賺約156.6萬元，物業期內升值近兩成。

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