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日出康城領凱四房戶945萬沽　實用呎價9497元

股樓投資 17:12 2023/10/31

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二手樓價持續回落，近期將軍澳日出康城再錄低價成交。其中領凱有四房單位以945萬元易手，實用呎價低見9,497元。

美聯物業羅定康說，領凱9座低層RD室，實用面積995平方呎，四房套連儲物套房間隔，據悉原開價1,000萬元，新近獲用家接洽，終減價約6%，至945萬元易手，實用呎價約9,497元，成交價較大型銀行網上估價低近13%。 

資料顯示，原業主於2011年10月以788.4萬元購入上述單位，持貨約12年，現帳面賺約156.6萬元，物業期內升值近兩成。 

延伸閱讀 啟德海灣1期加推118伙　折實最平589.372萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 將軍澳 領凱 日出康城 二手市場

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