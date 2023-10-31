金價接近紀錄高位或降印度需求 預計 12 月的需求將低於去年的 276.3 公噸

世界黃金協會（WGC）周二（31日）表示，接近紀錄高位的金價可能會抑制印度在節日旺季的需求，並導致購買量創下三年來的最低水平。

印度是全球第二大黃金消費國，購買量的下降可能限制全球金價的反彈。 黃金進口需求的下降也有助於縮小印度的貿易赤字並支撐盧比。

WGC印度業務地區執行長Somasundaram PR表示，12月份是傳統的全年銷售旺季，該季度價格上漲可能會減少購買量。印度的黃金需求通常在年底會有所增長，這與傳統的結婚旺季以及包括排燈節和杜舍拉節在內的主要節日相吻合，在這些節日里購買金條被認為是吉祥的。

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當地金價本周躍升至每10克61,396盧比，接近今年稍早創下的歷史最高價61,845盧比。 去年 12 月季度的價格比今年低近 20%。

Somasundaram 說，預計 12 月的需求將低於去年的 276.3 公噸，「目前，價格是一個重要的影響因素。如果臨近排燈節時價格出現大幅下跌，整個情況就會發生變化。 排燈節將於 11 月中旬慶祝。」

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他說，由於當地價格回調，珠寶和投資需求都有所改善，印度 7-9 月的黃金消費量增加了 10%，達到 210.2 公噸。1 月至 9 月，由於上半年需求低迷，黃金需求下降了 3.3% 至 481.2 公噸。2023 年的需求量可能從一年前的 774.1 公噸降至 700 公噸左右，為三年來最低。

世界黃金協會的數據顯示，金價上漲促使一些人出售他們的舊首飾和金幣，導致前九個月的廢料供應量比一年前增加了37%，達到91.6噸。

Somasundaram說，如果價格維持在目前的水平，這一趨勢將在12月繼續下去。

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記者：張瑋婷