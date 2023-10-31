▲ 【金價走勢】世界黃金協會：第三季黃金需求下跌6% 環球央行及珠寶商減少買金

世界黃金協會（WGC）公布，受環球央行減少買金，加上珠寶商需求下降，第三季全球黃金需求下跌6%至1147.5噸，惟仍較五年平均數高8%，預期全年黃金購買量將與2022年相若。受環球央行破紀錄的買金行動所帶動，去年黃金需求升至11年高位。

WGC高級市場分析師Louise Street表示，受地緣政治緊張局勢上升，加上預期央行買金行動持續，黃金需求或較預期更多。

購買金條及金幣的需求下跌14%

環球央行上季買入337.1噸黃金，較一年前的高峰458.8噸明顯下降，但首三季累計買入逾800噸黃金，為有紀錄以來新高。黃金的投資需求於第三季升56%，但仍低於5年平均數。期內購買金條及金幣的需求下跌14%，而面對高利率環境下，資金持續流出交易所買賣基金（ETF）。

受中東危機影響下，現貨金上周五升至2009.29美元，自5月中以來首次升越2000美元的心理關口。

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編輯：陳韻妍