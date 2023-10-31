  • 26°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金價走勢】世界黃金協會：第三季黃金需求下跌6%　環球央行及珠寶商減少買金

股市 16:57 2023/10/31

分享：

分享：

【金價走勢】世界黃金協會：第三季黃金需求下跌6%　環球央行及珠寶商減少買金

世界黃金協會（WGC）公布，受環球央行減少買金，加上珠寶商需求下降，第三季全球黃金需求下跌6%至1147.5噸，惟仍較五年平均數高8%，預期全年黃金購買量將與2022年相若。受環球央行破紀錄的買金行動所帶動，去年黃金需求升至11年高位。

WGC高級市場分析師Louise Street表示，受地緣政治緊張局勢上升，加上預期央行買金行動持續，黃金需求或較預期更多。

購買金條及金幣的需求下跌14%

環球央行上季買入337.1噸黃金，較一年前的高峰458.8噸明顯下降，但首三季累計買入逾800噸黃金，為有紀錄以來新高。黃金的投資需求於第三季升56%，但仍低於5年平均數。期內購買金條及金幣的需求下跌14%，而面對高利率環境下，資金持續流出交易所買賣基金（ETF）。

受中東危機影響下，現貨金上周五升至2009.29美元，自5月中以來首次升越2000美元的心理關口。

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控業績前瞻 騰訊擬被減持點部署？

相關文章：【黃金前景】花旗料最快半年內金價重上2150美元 潛在升幅約15%

相關文章：【消費趨勢】周大福：消費者更重視珠寶首飾背後的文化故事

編輯：陳韻妍

金價 商品 黃金 ETF 基金 珠寶 美元 地緣政治
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【股神沽比亞迪】巴菲特10.25再沽比亞迪套2億、持股跌穿8%　出貨速度大減、花費4個月沽1%大貨

下一篇文章

【香港樓市】金管局：第3季負資產宗數單季增2.3倍至1.1萬宗　逼近去年底數據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款