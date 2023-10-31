【香港樓市】金管局：第3季負資產宗數單季增2.3倍至1.1萬宗　重回近19年高位

▲ 【香港樓市】金管局：第3季負資產宗數單季增2.3倍至1.1萬宗 逼近去年底數據

金管局數據顯示，今年第3季末香港負資產住宅按揭貸款宗數有11,123宗，較今年第2季末3,341宗增2.3倍，負資產個案涉及的未償還貸款金額達592.6億元，佔整體按揭市場未還貸款的3.19%。金管局指，負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

年份 月 負資產宗數

（期末數據） 佔整體住宅按揭貸款宗數的百分比 未償還貸款金額

（億港元） 2023 9 11,123 1.90% 592.63 6 3,341 0.57% 173.51 3 6,379 1.10% 343.64 2022 12 12,164 2.10% 662.52

金管局另外指出，負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額，由今年第2季末的3億元，增加至今年第3季末的20億元。



今年第3季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，由今年第2季末的0.09%，下降至今年第3季末的0.02%，涉及的未還貸款達到1650億元。



金管局重申，上述負資產個案只限於一按貸款，當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

負資產宗數、未還貸款額逼近去年底的近19年高位

消息人士表示，從最新官方樓價指數資料，香港樓價今年首3季累跌0.8%，蒸發年初所有升幅，導致負資產數字回彈，但尚未及去年底的12,164宗。2022年底時，本地負資產個案的未還貸款金額為662.5億元。

不過，以最新11,123宗負資產個案計，已高出2008年金融海嘯時期的高位10,949宗，不論是負資產宗數或未償還貸款金額，都是2004年以來的高位。

與2003年香港負資產情況最嚴重時期相比，當年香港總共有10.57萬宗負資產，佔所有按揭宗數的22%。

消息人士表示，金管局去年9月已將物業按揭貸款利率壓力測試要求由原有的300基點，下調至200基點。普通人供款入息比率在一般情況是50%，壓力測試下，假設加息200點子（即2厘），供款入息比率不超過60%。一般情境和壓測情境所計算的入息要求，兩者差異5%，故坊間有指壓力測試下，入息要求由4萬元增加25%至5萬元的說法不確。

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記者：胡學能