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【香港樓市】金管局：第3季負資產宗數單季增2.3倍至1.1萬宗　逼近去年底數據

股市 16:56 2023/10/31

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金管局數據顯示，今年第3季末負資產住宅按揭貸款宗數有11,123宗，較今年第2季末3,341宗增2.3倍。金管局指，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

年份負資產宗數
（期末數據）		佔整體住宅按揭貸款宗數的百分比未償還貸款金額 （百萬港元）
2023911,1231.90%59,263
 63,3410.57%17,351
 36,3791.10%34,364
20221212,1642.10%66,252

負資產住宅按揭貸款涉及的金額，由今年第2季末的174億元，增加至今年第3季末的593億元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額，由今年第2季末的3億元，增加至今年第3季末的20億元。 
　　 
今年第3季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，由今年第2季末的0.09%，下降至今年第3季末的0.02%。
　　 
金管局指，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。

由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

消息：官方樓價指數年初以來已跌0.8%

消息人士表示，樓市今年首季因通關而反彈，第2季轉弱，上季再跌，官方樓價指數由年初至9月底已跌0.8%，樓價調整之下，今年初下降的負資產數字回彈，重返接近去年底水平（2022年第4季末：12,164宗）。

消息人士又表示，去年9月已將物業按揭貸款利率壓力測試要求由現時的300基點，下調至200基點。普通人供款入息比率在一般情況是50%，壓力測試下，假設加息200點子（即2厘），供款入息比率不超過60%，若將壓測情境和一般情境的入息要求相比，入息要求差異是5%，故坊間有指壓力測試下，入息要求由4萬元增至5萬元的說法不確。

相關文章：

【香港經濟】香港次季負資產宗數降48%　所涉住宅按揭金額縮至174億

記者：胡學能

按揭貸款 香港物業 按揭保險 物業按揭 加息 銀行 香港金融管理局
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