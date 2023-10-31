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【消費趨勢】周大福：消費者更重視珠寶首飾背後的文化故事
周大福 （01929） 發布«2023珠寶消費趨勢調查報告»，據調查指，新世代消費者依然喜愛天然鑽石和足金首飾，認為鑽石和黄金產品具有投資保值價值和吸引力。在經濟放緩下，問及消費者購買平均單價有否改變，周大福首席品牌官陳義邦僅稱，留意到消費者更重視珠寶首飾背後的文化故事及含意，以及當中的工藝，相信這些會成為未來消費時的決定因素。
黃金具保值能力，足金首飾在內地及香港消費者心中仍居於首位，據調查指，有67%的18至40歲受訪者有意購買足金首飾。在所有受訪者中，Z世代消費者（18至24歲）更喜歡足金首飾，有64%的受訪者會買來獎勵自己或作日常佩戴。
在天然鑽石方面，據調查指，51%的消費者購買天然鑽石首飾的意向高於其他非黄金珠類別。值得留意是，消費者傾向天然鑽石多於人工培育鑽石，較喜歡天然鑽石達57%，17%則傾向人工培育鑽石，但亦有26%為不確定。
對於有兩成受訪者選擇不確定，周大福鑽石原料管理策劃中心總監許亨杰認為，人工培育鑽石面世後，消費者或混淆天然及人工培育鑽石兩種產品的區別，故業界應加強宣傳天然鑽石。
另外，據調查結果指，91%的受訪消費者傾向購買具有中華文化傳承元素的珠寶首飾。
是次報告為周大福委託獨立跨國市場研究機構益普索（IPSOS）於8月23日至9月5日進行調查，共有5000名來自中港507個城市的18至40歲的消費者參與網上問卷調查，當中，有150名受訪者來自香港。同時，亦有72名來自中國的受訪者作定量調查。
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編輯：袁諾曦