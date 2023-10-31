【消費趨勢】周大福：消費者更重視珠寶首飾背後的文化故事

▲ 圖左起為周大福首席品牌官陳義邦及周大福鑽石原料管理策劃中心總監許亨杰

周大福 （01929） 發布«2023珠寶消費趨勢調查報告»，據調查指，新世代消費者依然喜愛天然鑽石和足金首飾，認為鑽石和黄金產品具有投資保值價值和吸引力。在經濟放緩下，問及消費者購買平均單價有否改變，周大福首席品牌官陳義邦僅稱，留意到消費者更重視珠寶首飾背後的文化故事及含意，以及當中的工藝，相信這些會成為未來消費時的決定因素。

黃金具保值能力，足金首飾在內地及香港消費者心中仍居於首位，據調查指，有67%的18至40歲受訪者有意購買足金首飾。在所有受訪者中，Z世代消費者（18至24歲）更喜歡足金首飾，有64%的受訪者會買來獎勵自己或作日常佩戴。

在天然鑽石方面，據調查指，51%的消費者購買天然鑽石首飾的意向高於其他非黄金珠類別。值得留意是，消費者傾向天然鑽石多於人工培育鑽石，較喜歡天然鑽石達57%，17%則傾向人工培育鑽石，但亦有26%為不確定。

對於有兩成受訪者選擇不確定，周大福鑽石原料管理策劃中心總監許亨杰認為，人工培育鑽石面世後，消費者或混淆天然及人工培育鑽石兩種產品的區別，故業界應加強宣傳天然鑽石。

另外，據調查結果指，91%的受訪消費者傾向購買具有中華文化傳承元素的珠寶首飾。

是次報告為周大福委託獨立跨國市場研究機構益普索（IPSOS）於8月23日至9月5日進行調查，共有5000名來自中港507個城市的18至40歲的消費者參與網上問卷調查，當中，有150名受訪者來自香港。同時，亦有72名來自中國的受訪者作定量調查。

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編輯：袁諾曦