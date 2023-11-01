學費增長或高過通脹　儲備教育基金要留意

有調查指近年往海外升學的人數增加，但近七成受訪家長後悔未有提早儲備教育基金，有三成表示為送子女出國讀書，甚至會考慮變賣資產。然而，當前投資格局已經發生重大改變，央行持續加息影響各大資產的價格，市況波動亦將持續，加上當前市場上缺乏教育基金儲蓄計畫。在這種環境下，本港家長應放眼長遠，透過多元資產配置，甚至自製教育基金儲蓄計畫，為未來的重大支出做好準備。

學費增加高於通脹

香港家長十分重視大學教育，但教育支出每年增長，這對許多家庭是一個巨大的財務挑戰。在美國，家長可以透過政府資助的「529大學教育儲蓄計畫」（529 plan），為子女讀大學籌備基金。香港當前沒有類似的計畫，因此家長更應提前計畫，設立合理的儲蓄目標，並且意識到學費上漲的影響。

大學教育的成本取決於許多因素，包括大學的所在地、年期、是否提供獎學金和助學金等。 另一值得關注的重要因素是通脹。以美國大學為例，根據Education Data Initiative最近發布的一份報告，在2010年至2022年間，美國大學學費平均每年上漲12%，遠遠超過同期消費者物價指數的增長速度。現時，美國私立四年制大學的平均費用為每年54,670美元。若年通脹率為5%，10年後大學總成本將高達383,823美元。

動態調整資產配置

大學費用包括學費、食宿費、書簿費、交通等，如果決定在10年內建立教育基金，以支付四年的大學學費，家長則需要配置一定的股票，以追上學費和教育費用上漲的速度；並在子女接近入學時，透過增加債券投資、减少股票投資來降低整體投資組合的波動風險。

因此，家長為儲蓄教育基金而建構的投資組合不應是長期不變的，而是應該隨著臨近入學而調整各大資產的配置比例。根據普徠仕的研究，在離入學還有10年的時間時，可以將75%的資金投資於股票，25%的資金投資於債券，因為學費通脹往往高於整體經濟，應該考慮投資增長較高的資產。在入學時，股債配置比例可以調整為20%和80%，這有助於降低投資組合的風險及維持較持續的收益。而距離入學長達15年或更長時間的時，家長可以考慮100%投資於股票，以獲得更可觀的長線回報。

投資格局轉變為資產配置帶來挑戰

環球央行的緊縮週期或已見頂，但聯儲局「在更長時期内維持高息」的言論導致環球孳息率攀升，或將帶來一定風險。環球長期債券孳息率在近期急升，美國10年期國債孳息率一度突破5%，創16年新高，市場憂慮這或將導致融資成本顯著增加，以及影響債券的前景。

全球央行由量化寬鬆政策轉爲為量化緊縮，導致投資格局發生重大改變，家長在規劃儲蓄教育基金時應該秉持分散風險的原則，放眼環球各大優質資產，藉助專業投資專家的精闢見解，並且策略性配置增長潛力較大、基本面穩健的資產。

責任編輯︰梁浩碩