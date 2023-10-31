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【美股焦點】「喇沙仔」程守宗辭任黑莓BlackBerry CEO退休　11.4起生效

股市 16:54 2023/10/31

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【美股焦點】黑莓BlackBerry CEO程守宗11.4離職退休（黑莓新聞稿）

加拿大軟件商黑莓（BlackBerry，美：BB）公布，已加入公司10年的主席兼行政總裁程守宗（John Chen）將於11月4日離職退休。

程守宗1955年在香港出生，曾在喇沙書院就讀中學，其後1973年赴美國升學，其後在布朗大學取得電機工程理學士學位，跟著在加州理工學院深造，獲得電機工程理學碩士學位。

2013年重出江湖掌管黑莓

程守宗在2013年前已經退休，但受到黑莓的白武士、有「加拿大巴菲特」之稱的瓦特薩（Prem Watsa）的邀請後重出江湖，掌管已屆沒落的黑莓。

程守宗表示，自己當年加入黑莓是為了1個關鍵優先事項，首先是修復財務狀況來確保黑莓的生存，「當時公司距離破產只有幾天了」；其次是制定新策略並整合公司；最住邱為公司的長遠發展奠定基礎。程守宗表示，既然這些事項已經完成，「我似乎是時候離開了」。

黑莓有意分拆2業務 IPO

今月初黑莓宣布，計劃將旗下物聯網（IoT）與網絡保安業務，分拆為兩個獨立實體營運，並分別進行IPO。

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編輯：李哲毅

美股 BlackBerry（美︰BB） IPO
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