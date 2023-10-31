【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

其他股評時段:

00:30 大市市況

05:59 戰爭因素未惡化

06:20 內房結構性問題難解決

06:55 債息尚算平穩

08:50 業績期難尋出眾股

09:28 內地PMI差過預期

13:10 料恒指16800至17000點有支持

14:45 內銀滙控業績

20:20 本周加不加息非重點

21:55 內銀業績看PPOP

25:50 01658 郵儲行

30:30 03328 交通銀行

40:30 遊戲股難炒

41:20 01088 中國神華

43:10 00728 中國電信

46:00 01818 招金

48:35 00005 滙控





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