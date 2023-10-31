  • 25°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 20:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

iMTV＋ 19:30 2023/10/31

分享：

分享：

 

溫股知新
【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

其他股評時段:

00:30 大市市況
05:59 戰爭因素未惡化
06:20 內房結構性問題難解決
06:55 債息尚算平穩 
08:50 業績期難尋出眾股
09:28 內地PMI差過預期
13:10 料恒指16800至17000點有支持
14:45 內銀滙控業績
20:20 本周加不加息非重點
21:55 內銀業績看PPOP
25:50 01658 郵儲行
30:30 03328 交通銀行
40:30 遊戲股難炒
41:20 01088 中國神華
43:10 00728 中國電信
46:00 01818 招金
48:35 00005 滙控



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持
2023/10/24
【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持
【溫股知新】日升日跌無方向 利好利淡難上揚
2023/10/17
【溫股知新】日升日跌無方向 利好利淡難上揚
【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強
2023/10/10
【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強
【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出
2023/10/03
【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出
【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取
2023/09/26
【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取
港股 電玩手遊 恒生指數 香港 中國 銀行 經濟

下一篇文章

（附詳情）為慶祝「港式奶茶日」 黑白淡奶11月免費派發萬杯港式奶茶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款