【香港經濟】香港第三季GDP增長初值4.1%、遜預期　恒生薛俊昇：外圍環境欠佳續礙本港經濟復甦（第二版）

▲ 【香港經濟】香港第三季GDP增長初值4.1% 低於預期

政府統計署公布香港今年第三季本地生產總值（GDP）預先估計數字，香港上季度經濟按年增長4.1%，較第二季按年增長1.5%加快，但表現低於市場預期。政府表示，香港經濟第三季持續擴張主要是由於內部需求及服務貿易均進一步改善。若按經季節性調整而作相連季度比較，香港第三季GDP按季實質上升0.1%。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，第三季經濟增長低於市場預期，主要因為對外貿易持續錄得按年跌幅，反映外圍環境欠佳繼續影響本港經濟復甦，同時第二季及第三季實質政府開支下降，也可能反映今年消費券金額低於去年的因素，但私人消費及旅遊業復甦，繼續成為本港經濟增長的主要動力，即使本港資產市場表現疲弱，私人消費仍然錄得高單位數的增長，而反映旅遊業的服務貿易亦保持兩成以上的增幅。

薛俊昇：首三季經濟數據略為低於恒生預期

綜合今年首三季，本港經濟平均增長2.8%。薛俊昇指，數據略為低於恒生全年經濟增長預測的4%，但認為第四季消費及旅遊業可望保持復甦，將有助抵消部分外圍環境轉差的影響。

以GDP主要組成部分分析，香港第三季私人消費開支按年上升6.5%；政府消費開支按年跌4.5%；本地固定資本形成總額按年升18.2%。出入口方面，貨品出口總額按年跌8.6%；貨品進口按年下跌6.0%。服務輸出按年上升24.0%；服務輸入按年上升28.5%。

政府發言人：旅遊業和私人消費續支持今年經濟增長

政府發言人表示，在訪港旅遊業和私人消費支持下，香港經濟第三季繼續恢復。由於對貨物的外部需求疲弱，整體貨物出口繼續下跌。受惠於訪港旅客人數繼續上升，服務輸出進一步明顯上升。本地方面，在住戶收入上升及政府多項措施支持下，私人消費開支進一步上升，儘管升幅有所緩和。整體投資開支在去年低比較基數下強勁反彈。

展望未來，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持今年餘下時間的經濟增長。隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面，住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」等多項政府支援措施應提供支持。然而，地緣政治緊張局勢加劇及金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。

港府將於11月10日公布，第三季GDP的修訂數字和詳細統計，以及最新全年經濟增長預測。

（第二版加入恒生言論）

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