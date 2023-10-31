  • 26°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大和料萬科在內房困境下盈利壓力持續　降目標價兩成

股市 16:39 2023/10/31

分享：

分享：

【大行報告】大和料萬科在內房困境下盈利壓力持續　降目標價兩成

萬科 （02202） 第三季收入及盈利分別跌32%及23%，導致首三季收入及盈利跌14%及20%，大和資本指，雖然萬科在內房困境中仍然生存，但盈利壓力將持續，因此調低目標價兩成至8.6元，維持「跑贏大市」。

大和指，萬科首三季毛利率跌3個百分點至17.6%，較上半年再跌1.3個百分點，當中物業發展毛利率降至18.5%，該行預期萬科合約銷售會進一步下跌，意味毛利率將進一步受壓，令萬科於2023至2025年持續面對盈利壓力。

萬科短債較去年底減少42%

雖然盈利面對挑戰，大和稱，萬科的財政管理仍然穩健，截至9月底債務結構良好，短債較去年底減少42%，令短債佔比由20.5%降至14.8%，現金兌短期債務比率降至2.2倍，為未來到期債務提供緩衝。與此同時，萬科的融資渠道保持穩健，第三季發展20億元人民幣的中期票據，以及20億元人民幣企業債券，票面息率僅3.07至3.1厘。

因應調低萬科2023至2025年毛利率預測到17.5%至18.5%，大和降低萬科同期每股盈利預測6%至10%，同時將2023年底每股資產淨值（NAV）降至14.3元。

相關文章：【業績︱內房】萬科企業第三季淨利潤37.5億元人幣　按年下跌22.5%

相關文章：【內房危機】遭萬科、碧桂園影響　欠銀行2.9億人幣　知名老闆微博宣布賣股

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控業績前瞻 騰訊擬被減持點部署？

編輯：陳韻妍

港股 萬科企業（02202） 個股分析 內地物業 目標價 每股盈利 每股資產淨值 大行報告 萬科
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股焦點】「喇沙仔」程守宗辭任黑莓BlackBerry CEO退休　11.4起生效
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款