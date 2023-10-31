▲ 【大行報告】大和料萬科在內房困境下盈利壓力持續 降目標價兩成

萬科 （02202） 第三季收入及盈利分別跌32%及23%，導致首三季收入及盈利跌14%及20%，大和資本指，雖然萬科在內房困境中仍然生存，但盈利壓力將持續，因此調低目標價兩成至8.6元，維持「跑贏大市」。

大和指，萬科首三季毛利率跌3個百分點至17.6%，較上半年再跌1.3個百分點，當中物業發展毛利率降至18.5%，該行預期萬科合約銷售會進一步下跌，意味毛利率將進一步受壓，令萬科於2023至2025年持續面對盈利壓力。

萬科短債較去年底減少42%

雖然盈利面對挑戰，大和稱，萬科的財政管理仍然穩健，截至9月底債務結構良好，短債較去年底減少42%，令短債佔比由20.5%降至14.8%，現金兌短期債務比率降至2.2倍，為未來到期債務提供緩衝。與此同時，萬科的融資渠道保持穩健，第三季發展20億元人民幣的中期票據，以及20億元人民幣企業債券，票面息率僅3.07至3.1厘。

因應調低萬科2023至2025年毛利率預測到17.5%至18.5%，大和降低萬科同期每股盈利預測6%至10%，同時將2023年底每股資產淨值（NAV）降至14.3元。

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編輯：陳韻妍