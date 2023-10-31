中國晶片投資基金批出145.6億元人民幣 投資記憶體晶片公司長鑫新橋

記錄顯示，中國國家支持的晶片投資基金已向一家名為長鑫新橋的記憶體晶片公司投資145.6億元人民幣（19.9億美元）。

根據10月26日國家企業信用資訊公示系統（NECIPS）對長鑫新橋註冊資訊的更新，中國積體電路產業投資基金（又稱「大基金」）出資佔長鑫新橋註冊資本總額的33.15% 。

根據官方的 NECIPS 資料庫，長鑫新橋已申請興建 12 吋記憶體晶片生產基地。 註冊資料並未說明該專案的性質，但根據該專案的承包商去年 6 月發布的聲明，該專案將是中國首個投入量產的整合式動態隨機存取記憶體（DRAM）設計和製造專案。

今年早些時候，大基金向長江存儲科技有限責任公司（YMTC）投資了 130 億元人民幣，這是大基金近年來最大的一項投資。

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長江存儲是中國唯一進入全球 NAND 記憶體市場的企業，在國家補貼的幫助下，長江存儲一直在積極擴大產能和研發。 2022年，因擔心將美國技術轉移給華為技術有限公司（HWT），中國永利澳門娛樂場被美國列入黑名單。

長鑫新橋向大基金募資是更大規模註冊資本擴張的一部分，現有投資者長信新安和合肥信義分別增資104億元和140億元。

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根據國家企業信用資訊公示系統的記錄，合肥信義的背後有幾個與安徽省國有資產監管機構有關的投資平台。

中國於 2014 年啟動了大基金，以加速發展被認為落後於美國、中國台灣和韓國的半導體產業。 該組織為其第一支基金籌集了 1,387 億元人民幣，為其第二支基金籌集了 2,040 億元人民幣。

路透社上月報道稱，隨著中國加緊努力追趕競爭對手，大基金的目標是在新一輪融資中籌集約 400 億美元。不過，該基金也曾捲入貪腐醜聞，導致去年對其前負責人進行了調查。

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撰文：張瑋婷