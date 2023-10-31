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【澳元定存】澳元定存息創新高達17厘 花旗料澳洲下周二重啟加息0.25厘

Hot Talk 16:32 2023/10/31

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花旗料澳洲下周恢復加息0.25厘

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澳洲將於下周二（11月7日）議息，花旗料澳洲儲備銀行一改連續4個月凍息，重啟加息0.25厘，年底再作壓軸加息。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，花旗分析員預期，11月和12月澳洲央行可能分別加息25點子，利率見頂水平或為4.6厘。

商品貨幣中花旗繼續最看好澳元，廖嘉豪剖析3大主因：首先，中國經濟復甦和增加專項債券發行，向基建項目提供資金，或有利對澳洲的出口商品需求；其次，內地黃金周對澳洲旅遊業的提振，支持澳洲的消費市道；第三，澳洲消費者維持強韌和超額儲蓄作為緩衝，減輕按揭貸款還款額的上升風險。

花旗料澳元3個月內見0.65

廖嘉豪預期，3個月內料澳元報0.65，未來半年至1年為0.63；紐元於3個月內料為0.59，未來半年至1年報0.58；加元於3個月內為1.34，未來半年至1年為1.35。

澳儲行已連續4個月凍息（7月4月、8月1日、9月5日及10月4日），澳洲曾於4月煞停加息，卻在其後兩個月接連出手（5月2日及6月6日重新加息0.25厘），令目標利率加至4.1厘，乃自2012年距今11年以來新高。

雖然澳洲長達4個月維持息率不變，港銀調升澳元定期存款息卻未有停步，近期再爆加息搶客戰，共有8行加息，甚至連大行也參戰，最惹關注的是，滙豐（HSBC）於10月24日勁升7天年息4厘，新息率至17厘，又大幅上調1個月年息5厘至8.5厘，兩存期皆為創新高的短息王。

恒生亦提高3個月及半年至重上3厘，建行亞洲、南商、華僑銀行、創興及星展亦先後出手。不過，各行在中長期息率上皆不及富邦勇進，除了早前「瘋狂搶錢」連番加短中長息外，近日新增3個月及半年期的超高息，續雄霸中長息的榜首。

短期操作上，華僑銀行香港經濟師姜靜認為，澳元暫留意0.627到0.639的區間，未來兩周澳元兌港元料在4.9048至5.0049上落。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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