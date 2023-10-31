【AI模型】阿里雲推「通義千問」2.0　助企業釋放生成式AI潛力

▲ 阿里雲表示，「通義千問」2.0是千億級參數規模的通用大語言模型，相比於4 月推出的「通義千問」1.0，現已實現大幅提升。（阿里雲）

各行業對能支撐生成式AI開發的基礎設施需求不斷增長，為滿足市場的龐大需求，阿里雲於今（31）舉行的年度峰會「雲棲大會」上，發佈最新大語言模型「通義千問」2.0以及多款行業大模型，助企業釋放生成式AI潛力。

阿里雲表示，「通義千問」2.0是千億級參數規模的通用大語言模型，相比於4 月推出的「通義千問」1.0，現已實現大幅提升。該模型已在語言理解、算術解題和問答等領域的基準測試中成功超越了一些業界領先的大語言模型。

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隨著模型規模的擴大及對齊技術的提升，令「通義千問」2.0在理解複雜指令、文案寫作、推理、記憶和幻覺抵禦（preventing hallucinations）等方面展現更出色的能力。現時該模型已透過網站和流動應用程式向公眾開放，開發人員也可透過API（應用程式接口）訪問該模型。

行業大模型：善用AI提升業務表現

此外，阿里雲還發佈了多款行業模型，助各行各業釋放生成式AI潛力，提升業務表現。可應用的行業包括客戶服務、法律諮詢、醫療健康、金融、文檔管理、音視頻管理、代碼開發和角色創造等。

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為滿足急劇增長的生成式AI需求，阿里雲推出了一站式AI模型構建平台「百煉」，旨在簡化模型開發和應用構建流程。該平台可提供包括數據管理、模型部署和估值以及提示工程（prompt engineering）等各領域工具，令各行各業均可更便捷地開發其企業專屬AI模型。

責任編輯：陳卓賢

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