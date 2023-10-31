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日本央行微調貨幣政策　日圓暫時走弱慎防反彈

宏觀解讀 16:21 2023/10/31

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日本央行一如預期維持利率不變，然而在收益率政策的操作有所微調，在會後聲明未有提及以1%水平進行定息操作買入10年期日本國債，有關1%上限將會被視為參考水平。記者會上，行長植田和男表示將耐心延續寬鬆政策，並認為10年期收益率不會大幅超過1%。政策展望方面，植田認為實現通脹目標的可能性稍微上升，又表示一旦匯率影響價格前景，將可能左右未來貨幣政策。

筆者認為，日本央行在操作上正進一步退出收益率曲線政策，又同時維持寬鬆政策立場，以等待工資及通脹穩定回升。政策操作方面，日本央行將1%上限視為參考水平，並完全捨棄硬性收益率上限，意味收益率控制政策將更具靈活性，10年期日本國債收益率很可能延續升勢。然而，參考上次調整收益率曲線經驗，日債息走升不代表一定觸發日圓大幅反彈，未來美日貨幣分化走向仍是至為關鍵，在投資者充分消化日本央行政策立場之前，日圓仍會在150水平上下波動。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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